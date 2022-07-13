Эксперт считает, что китайские автомобили не смогут заменить ушедшие из РФ бренды

Автоэксперт Алексей Хресин объяснил, в каких странах проще всего покупать импортные машины. Также он высказал свое мнение, будут ли пользоваться спросом китайские машины.

«В нашей стране есть автомобили, но далеко не каждый россиянин может позволить их приобрести. Те, что в начале года стоили два-три миллиона, сейчас продаются за шесть-восемь. Никто за такие деньги покупать не хочет, тем более, что люди стараются сохранить деньги на что-то более важное», — приводит слова эксперта iReactor.

Хресин также уверен, что водители, которые ездили на «Мерседесе» не пересядут на большой китайский автомобиль. Помимо этого, привозить зарубежные машины в Россию удобно из ОАЭ, Армении, Казахстана и через Финляндию. Однако стоимость на их покупку будет высокой.

Ранее эксперты выразили мнение, что российский авторынок может полностью восстановиться к 2024 году.