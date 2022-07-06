В АвтоВАЗе раскрыли планы по производству на второе полугодие

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании до конца 2022 года. Заводы намерены выпустить до 120 тысяч автомобилей. Этого получится достигнуть при условии перезапуска сборки универсала Lada Largus.

«В зависимости от объема производства Lagrus мы можем обеспечить минимальный объем от порядка 100 тысяч автомобилей. Речь идет о Lada Niva Legend и Niva Travel и, конечно, Lada Granta», — приводит слова Соколова РИА «Новости».

Также АвтоВАЗ рассчитывает возможные объемы сборки в соответствии с потенциалом спроса от рынка. Таким образом, компания намерена продать все выпущенные до конца года автомобили, а не хранить их на складе.

Отметим, что АвтоВАЗ имеет заводы в Тольятти и Ижевске.

Ранее АвтоВАЗ объявил скидки на покупку упрощенной LADA Granta.