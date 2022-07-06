Lifestyle
Авто
Новости Статьи
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 08:30

В АвтоВАЗе раскрыли планы по производству на второе полугодие

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
АвтоВАЗ намерен выпустить до 120 тысяч автомобилей до конца 2022 года.
Фото Global Look Press

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании до конца 2022 года. Заводы намерены выпустить до 120 тысяч автомобилей. Этого получится достигнуть при условии перезапуска сборки универсала Lada Largus.

«В зависимости от объема производства Lagrus мы можем обеспечить минимальный объем от порядка 100 тысяч автомобилей. Речь идет о Lada Niva Legend и Niva Travel и, конечно, Lada Granta», — приводит слова Соколова РИА «Новости».

Также АвтоВАЗ рассчитывает возможные объемы сборки в соответствии с потенциалом спроса от рынка. Таким образом, компания намерена продать все выпущенные до конца года автомобили, а не хранить их на складе.

Отметим, что АвтоВАЗ имеет заводы в Тольятти и Ижевске.

Ранее АвтоВАЗ объявил скидки на покупку упрощенной LADA Granta.

LADA Granta. Антикризисная LADA Granta: каким получился самый доступный автомобиль

Источник: https://ria.ru/20220705/avtovaz-1800356853.html
1
1
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обнародован рейтинг самых ликвидных автомобилей с пробегом
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости