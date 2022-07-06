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Сегодня, 09:30

Что будет с ценами на машины в 2022 году? Рассказал автоэксперт

Автоэксперт рассказал об изменениях цен на машины в 2022 году
Галина Глазко
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Снижение цен на европейские марки автомобилей не ожидается в 2022 году.
Фото Global Look Press

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что снижение цен на европейские марки не ожидается.

«У компаний, который приостановили свою работу в России, остались еще автомобили на несколько месяцев торговли. В связи с этим цены снижать вряд ли будут. Наоборот, они будут распродавать машины, пользуясь тем, что у людей нет выбора», — приводит слова специалиста издание Life.

Рекомендуется обратить внимание на китайские бренды, которые наращивают свою обороты на российском авторынке. Китайские производители, по мнению эксперта, частично будут снижать стоимость на уже имеющиеся в наличии машины, а вот новые автомобили будут ввозить по новым ценам.

Также он уверен, что не стоит ждать удешевления отечественных транспортных средств от АвтоВАЗа. Корейские производители тоже не намерены в ближайшее время снижать свои цены из-за проблем с логистикой и дефицита комплектующих.

Для выгодной покупки автомобиля нужно предусмотреть все нюансы. Машина в кредит: на чем сегодня реально сэкономить?

Источник: https://life.ru/p/1344275
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