Обнародован рейтинг самых ликвидных автомобилей с пробегом

Эксперты Авто.ру опубликовали рейтинг самых рентабельных автомобилей с пробегом по данным на конец полугодия 2022 года. Список был составлен на основе анализа предпочтений профессиональных дилеров.

На первом месте оказалась российская марка LADA, доля предложений которой составляет 17 процентов. Второе место у известного японского бренда Toyota (8 процентов предложений). Далее за лидерами идут Mercedes-Benz и BMW (5,5 процента). Такой же примерно процент предложений у брендов Hyundai, Kia, Nissan и Volkswagen. В топ-10 также попали Ford (4,3 процента) и Renault (3,5 процента).

Рейтинг самых ликвидных автомобилей с пробегом.

Отмечается, что в этот рейтинг были включены автомобили, обладающие высокой остаточной стоимостью, также они востребованы покупателями и находятся в хорошем состоянии.

Ранее стало известно, что спрос на упрощенную LADA Granta вырос втрое за несколько дней.