Бах заявил, что страны-участницы Игр дружбы поддерживают нарушения целостности Украины

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) отметил, что страны своим участием в Играх дружбы встают на сторону России в конфликте и поддерживают нарушения территориальной целостности Украины.

Ранее МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав организацию турнира «циничной попыткой политизировать спорт и использовать спортсменов в целях политической пропаганды».

«Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что по причинам, указанным вице-председателем (Еврокомиссии Маргаритисом) Схинасом, участием в Играх дружбы эти страны и эти правительства принимают сторону в российско-украинской войне. И они встают на сторону России. В «Играх дружбы» они проявляют поддержку войны России на Украине и нарушения территориальной целостности Украины», — приводит РИА Новости слова Баха.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) также выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Всемирных игр дружбы. В организации заявили, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, поэтому здоровье и справедливость для спортсменов могут быть поставлены под угрозу.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта. За победу спортсмены получат по 40 тысяч долларов, за второе место — 30 тысяч, а за третье — 20 тысяч.

Всемирные игры дружбы 2024: даты и место проведения соревнований