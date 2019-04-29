Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира-2019. В него вошли 22 хоккеиста.

Вратари: Маккензи Блэквуд ("Нью-Джерси"), Мэтт Мюррей ("Питтсбург"), Картер Харт ("Филадельфия");

Защитники: Данте Фаббро ("Нэшвилл"), Дарнелл Нерс ("Эдмонтон"), Ши Теодор ("Вегас"), Дэймон Северсон ("Нью-Джерси"), Трой Стечер ("Ванкувер"), Брэндон Монтур ("Баффало"), Тома Шабо ("Оттава");

Нападающие: Шон Кутюрье ("Филадельфия"), Адам Энрике ("Анахайм"), Дилан Стром ("Чикаго"), Кайл Террис ("Нэшвилл"), Джон Таварес ("Торонто"), Мэтью Джозеф ("Тампа-Бэй"), Сэм Райнхарт ("Баффало"), Антони Манта ("Детройт"), Тайлер Бертуцци ("Детройт"), Марк Стоун ("Вегас"), Энтони Сирелли ("Тампа-Бэй"), Джонатан Маршессо ("Вегас").

Чемпионат мира-2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Канада сыграет в группе A с Финляндией, Великобританией, Словакией, Францией, Германией, Данией и США.

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