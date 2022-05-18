Сборная Швейцарии обыграла Словакию и одержала четвертую победу подряд на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира-2022 обыграла Словакию со счетом 5:3.

В составе швейцарцев отличились Денис Мальгин, Доминик Эгли, Тимо Майер, Нико Хишер и Фабрис Герцог. У австрийцев шайбы на счету Милош Роман, Юрай Слафковски и Самуэль Такач.

После этого матча Швейцария с 12 очками занимает первое место в группе A, Словакия с 3 очками — на шестой строчке.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Словакия — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Мальгин — 4 (мен., Сутер), 0:52 — 1:0. Роман — 1 (Лантоши, Лишка), 10:33 — 1:1. Эгли — 1 (Шервей, Берчи), 23:56 — 2:1. Слафковски — 1 (Криштоф, Татар), 25:32 — 2:2. Майер — 2 (Сутер), 32:59 — 3:2. Хишир — 2 (Марти), 45:44 — 4:2. Такач — 3 (Сикора, Грман), 49:07 — 4:3. Эрцог — 3 (бол., п.в., Мальгин, Сутер), 59:36 — 5:3.

Вратари: Дженони — Гуска (57:15 — 58:29, 59:20 — 59:36).

Штраф: 33 — 10.

Броски: 30 (17+7+6) — 16 (6+2+8).

Судьи: Ансонс, Рекуцки.

18 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.