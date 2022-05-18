Швеция по буллитам обыграла Финляндию на чемпионате мира-2022

Сборная Швеции по буллитам обыграла Финляндию в матче группового этапа чемпионата мира-2022 — 3:2 Б.

В составе финнов в первом и третьем периодах забивали Микко Лехтонен и Сами Ватанен. У шведов во втором периоде отличились Адам Ларссон и Джоел Келлман.

В серии буллитов единственный точный бросок выполнил швед Эмиль Бемстрем.

В турнирной таблице группы В шведы лидируют с 11 очками. Финны — вторые, имея 10 очков.

В следующем матче сборная Финляндии встретится с Великобританией. Швеция сыграет с США.

Чемпионат мира

Группа B

Финляндия — Швеция — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ларссон — 1 (Далин, Петерсон), 11:38 — 0:1. Лехтонен — 2 (Бьернинен, Анттила), 23:38 — 1:1. Ватанен — 1 (Лехтонен, Армиа), 25:39 — 2:1. Келльман — 2 (Густафссон, Экман-Ларссон), 46:38 — 2:2.

Победный буллит: Бемстрем.

Вратари: Сятери — Хегберг.

Штраф: 4 — 6. Броски: 31 (11+10+8+2) — 24 (6+8+9+1).

Судьи: Инграм, Макфарлейн.

18 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.