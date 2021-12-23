Путин ответил на вопрос о возможности провести чемпионат мира по хоккею в Уфе

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о возможности проведения чемпионата мира по хоккею в Уфе.

««Салават Юлаев» — отличная команда и самого высшего качества. Насчет чемпионата мира сейчас я не готов ответить, по-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, и там соответствующие сооружения даже готовятся. Но, тем не менее, это не только от нас зависит, а зависит от международной федерации хоккея. И все-таки Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это будет возможно. Но в состоянии, без всякого сомнения, провести международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

Напомним, Россия примет чемпионат мира по хоккею в мае 2023 года, соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.