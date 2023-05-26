Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 10:53

Президент ИИХФ заявил, что решения по России и Белоруссии не являются политическими

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал решения организации, связанные с Россией и Белоруссией.

«Все решения, принятые советом ИИХФ, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Белоруссии. Эти решения не являются политическими. Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», — приводит ТАСС слова Тардифа с заседания ежегодного конгресса ИИХФ.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17849601
Люк Тардиф
58
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Крикунов: «Тардифу сверху приказали нас не пускать. Но мы скоро вернемся»
Камоцци считает, что без еврокубков российским игрокам будет тяжело прогрессировать
Свищев заявил, что ни один российский спортсмен не подпишет документ против собственной страны
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Олимпийская чемпионка Ласицкене не сдержала слез, говоря о завершении международной карьеры
Петухов считает, что должно быть решение на уровне высшей власти о нейтральном статусе спортсменов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кулда: «Выйти в полуфинал первый раз в истории — это большое достижение»
Новости
RSS RSS
Все новости