В рамках партнерства с IIHF Первый канал покажет чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Соперники сборной России по группе B – Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. В плей-офф выходят по 4 лучших команды из каждой группы.

Первый канал покажет ключевые матчи сборной России в прямом телеэфире и эксклюзивно все матчи сборной России на сайте Первого.

Телевизионные трансляции:

Россия – Норвегия, 10 мая в 17:15

Россия – Чехия, 13 мая в 17:15

Россия – Швейцария, 19 мая в 21:15

Россия – Швеция, 21 мая в 21:15

23 мая будут сыграны четвертьфиналы, 25 мая – полуфиналы. Финальный матч и матч за 3-е место состоятся 26 мая. Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на стадии плей-офф.