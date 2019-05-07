В рамках партнерства с IIHF Первый канал покажет чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Соперники сборной России по группе B – Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. В плей-офф выходят по 4 лучших команды из каждой группы.
Первый канал покажет ключевые матчи сборной России в прямом телеэфире и эксклюзивно все матчи сборной России на сайте Первого.
Телевизионные трансляции:
Россия – Норвегия, 10 мая в 17:15
Россия – Чехия, 13 мая в 17:15
Россия – Швейцария, 19 мая в 21:15
Россия – Швеция, 21 мая в 21:15
23 мая будут сыграны четвертьфиналы, 25 мая – полуфиналы. Финальный матч и матч за 3-е место состоятся 26 мая. Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на стадии плей-офф.