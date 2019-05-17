Патрик Бартошак: "Медали? Никогда не говорю об этом раньше времени"

Вратарь сборной Чехии Патрик Бартошак отказался в интервью "Известиям" оценивать шансы команды на медали чемпионата мира. По его словам, чехи рассчитывают на максимально высокое место.

– Как оцените шансы Чехии на медали чемпионата мира?

– Я никогда не говорю об этом раньше времени. Сейчас мы думаем о том, как хорошо провести оставшиеся матчи в группе. Мы намерены занять максимально высокое место, но, независимо от этого, готовы играть на победу и в матчах плей-офф. Считаю, во встречах со Швецией и Россией мы показали, что при качественном исполнении тренерского задания Чехия способна на многое.