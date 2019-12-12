Фазель заявил, что ИИХФ хочет приблизиться к НХЛ по трактовке правил

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация будет стремиться к трактовкам правил, которые применяются в НХЛ.

— Если говорить о футболе, то там единые правила, — цитирует Фазеля ТАСС. — У нас одна игра, и должны быть одни правила. А у нас все лиги играют по разным правилам, это большой конфуз, что, например, российский судья не может поехать в Швецию или Швейцарию, потому что там другие нюансы. И потом эти судьи из разных стран работают на чемпионате мира. Мы хотим приблизиться по правилам к НХЛ. Мы уже решили играть на маленьких площадках, это другой хоккей, более интересный. Нам нужно решить, как трактовать атаку игрока, не владеющего шайбой, правила вбрасывания, в каких моментах использовать видеоповторы.

С 2020 года чемпионаты мира по хоккею будут проходить на площадках канадского размера (60 на 26 метров). Ранее турниры проводились на европейских площадках (60 на 30 метров). Чемпионат мира по хоккею 2022 гола пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.