Чемпионат мира
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
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|0
|0
|0-0
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|2.
|Великобритания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
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|0-0
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Чемпионат мира-2020, скорее всего, не будет перенесен
17:15
Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, информирует сайт Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
Как отмечается, по очевидным причинам нет никакой возможности перенести турнир в другую страну. Возможность перенести его на другой год может быть обсуждена на конгрессе. Однако следующие чемпионаты мира до 2025 года уже имеют стран-хозяик.
В 2021 году трунир пройдет Белоруссии и Латвии, в 2022 — Финляндии, в 2023 — в России, в 2024 — в Чехии, а в 2025 — в Швеции и Дании.