Чемпионат мира-2020, скорее всего, не будет перенесен

Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, информирует сайт Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Как отмечается, по очевидным причинам нет никакой возможности перенести турнир в другую страну. Возможность перенести его на другой год может быть обсуждена на конгрессе. Однако следующие чемпионаты мира до 2025 года уже имеют стран-хозяик.

В 2021 году трунир пройдет Белоруссии и Латвии, в 2022 — Финляндии, в 2023 — в России, в 2024 — в Чехии, а в 2025 — в Швеции и Дании.