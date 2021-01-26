Вы часто слышите про фетисовский пас, но не знаете, что это? Объясняем подробно

Легендарный защитник ввел в хоккей это понятие.

Эмоции от молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне давно утихли, но некоторые моменты мы будем смаковать еще долго. Одну из самых красивых шайб на турнире российская сборная забросила в четвертьфинале с Германией. Семен Чистяков зрячим пасом вывел Василия Пономарева «один в ноль» с вратарем, у которого против техничного форварда не было ни единого шанса. В перерыве автор гола поблагодарил партнеров и отметил, что «Чистяков сделал фетисовский пас».

? GOAL! Russia strikes first shorthanded to make it 1-0. pic.twitter.com/uwMXW8QQe4 — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Похожий момент произошел позднее в НХЛ, где в первом матче за «Монреаль» гениальным пасом отметился защитник Александр Романов. Внук Зинэтулы Билялетдинова увидел партнера, накатывающегося в районе синей линии, и послал шайбу точно ему в крюк. Томашу Татару оставалось только переиграть вратаря «Торонто».

WHAT A PASS FROM ROMANOV!

? TOMAS TATAR PP

3-1 MTL pic.twitter.com/kmepIcJbif — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 14, 2021

Про такие голы обычно говорят: передача получилась роскошнее завершения. Обе шайбы моментально разлетелись по соцсетям. И многие, как Пономарев, называли пасы Чистякова и Романова фетисовскими. Действительно, подобными обостряющими передачами баловал партнеров в советские времена Вячеслав Фетисов. Один проникающий пас «обрезал» трех-четырех соперников, и нападающий получал шайбу в районе красной линии.

Откуда пошло выражение «фетисовский пас» и как этому научиться? Объясняем.

Вячеслав Фетисов. Фото Сергей Киврин

«Он отдавал такие пасы постоянно, а не от случая к случаю»

Большинство навыков профессионального спортсмена закладывается в раннем возрасте. Катание, видение площадки, владение клюшкой — на этих элементах делается акцент в детской школе. Позднее, когда хоккеист взрослеет и у него формируется стойкий мышечный корсет, переходят к щелчкам и силовой борьбе. Если какой-то из компонентов в свое время был упущен, переучить уже в зрелом возрасте проблематично.

В детской школе ЦСКА Вячеслава Фетисова обучал Юрий Чабарин. Именно первый тренер сыграл колоссальную роль в становлении защитника. Юрий Александрович позволял Фетисову импровизировать, рисковать, умело сочетая это с прямыми обязанностями в своей зоне. Так что активные подключения к атаке и искусство первого паса Фетисов начал оттачивать еще в юношеских и молодежных командах.

— Фетисов отличался подключениями к атаке, но многим тренерам это не нравилось, — отмечает известный журналист, главный редактор газеты «Весь хоккей», журналов «Хоккей+» и «Горячий лед» Леонид Рейзер. — Когда юношескую команду ЦСКА отправляли в турне в Канаду, кандидатура Фетисова была под вопросом из-за его рисковой и импровизационной манеры игры. Конечно, этот риск не всегда оправдывался, что не нравилось тренерам.

Но чемпион мира 1954 года, авторитетный специалист Александр Николаевич Виноградов настоял, чтобы Фетисова включили в состав. Из Канады Вячеслав вернулся, заставив скептиков умолкнуть. Он отлично себя проявил и дополнительно укрепил свои позиции. Считаю, что турне в Канаду с юношеской командой стало ключевым событием в его карьере.

Фетисов понимал, что первый пас влечет серьезный риск. Поэтому со временем Вячеслав довел этот элемент до совершенства, минимизировав вероятность обреза или потери шайбы. При этом нельзя сказать, что первый пас был его главным оружием. Созидательный потенциал Фетисова был невероятно разносторонен: он мог и атаку поддержать, и двигать шайбу в зоне, и классно бросить.

80-е в советском хоккее ассоциируются с легендарной ларионовской пятеркой, в которой играл и Фетисов. Сочетание его высокого исполнительского мастерства совпало с фантастическими партнерами, которые могли завершить задумки Вячеслава. Первый пас под красную линию стал классикой для советской сборной. Причем мастерство данного элемента Фетисов демонстрировал с разными партнерами.

В начале 1980-х годов в сборной СССР блистательно играло спартаковское звено Шалимов — Шепелев — Капустин. Виктор Шалимов мне рассказывал, что они ждали от Фетисова первого паса, и все складывалось замечательно не только с тройкой Ларионова, но и с ними. Почему формулировка «фетисовский пас» вошла в обиход? Это стало абсолютно естественным и привычным выражением. Такие пасы Фетисов отдавал постоянно, а не от случая к случаю. Поэтому «фетисовский пас» и вошел в хоккейный сленг, — подчеркивает Рейзер.

2 января. Россия — Германия — 2:1. Василий Пономарев превращает «фетисовский пас» в заброшенную шайбу. Фото ФХР

Из-за прессинга отдать такой пас сложнее

Так можно ли передачи Романова и Чистякова называть фетисовскими? Методически — нет. Дело в том, что в 1998 году произошли изменения в хоккейном регламенте. ИИХФ отменила «правило красной линии» и разрешила передачи через две линии. Разумеется, такой шаг был сделан в пользу атаки и зрелищности. Теперь хоккеист мог принять шайбу в любом месте до синей линии, а не только до красной, как это было раньше.

Но по задумке и духу игры эти передачи можно поставить в один ряд. Ведь подобный первый пас — хоккейная роскошь. Причем, если передача отдавалась под красную линию, у партнера оставалась еще половина площадки. Если же он получает шайбу в районе синей, высока вероятность импровизированного буллита. Этот элемент, несомненно, придает атаке драйва, динамики и остроты.

— Быстрый пас защитника — один из важнейших принципов советской школы хоккея, — отметил Леонид Рейзер. — Защитник, подобрав шайбу, должен отдать быстрый пас. Это был принцип не только московских школ, но и региональных. Выдающийся тренер Анатолий Владимирович Тарасов был ярким пропагандистом такого хоккея. У него было выражение «зовущий пас». А к чему он призывает? К стремительной атаке. Только защитник получил шайбу, надо отдать передачу на свободный лед. Подразумевалось, что этот пас должен быть еще острым и удобным для приема.

Нападающий получает быстрый, развивающий пас, который удобно будет обработать. Могу назвать ряд защитников, которые славились таким элементом: в 50-е — Альфред Кучевский, в 60-е — Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Виктор Блинов, в 70-е — Валерий Васильев, Василий Первухин, Юрий Ляпкин. Это очень важное замечание. Фетисов следил за игрой защитников предыдущего поколения и перенимал их опыт.

Возникает логичный вопрос: почему мастеров первого паса в последние годы стало крайне мало? Ответ прост. Первый пас — невероятно сложный хоккейный элемент, содержащий значительную долю риска. Поэтому его и могут исполнить единицы.

— Обработка шайбы, умение отдать удобный пас, хорошее катание, видение площадки и психологическая устойчивость и уверенность — те компоненты, которыми должен владеть мастер такого паса. Расставлять приоритеты я бы не стал. Без одного из этих компонентов элемент никогда не получится. Мы говорим про риск, а если человек боится, он откажется от такого паса. Отдаст ближнему или впереди катящемуся партнеру. Теперь мы понимаем, что это высокое искусство. Сейчас мастеров, владеющих такими навыками, очень мало, — уверен Рейзер.

В последние годы, когда возросла значимость высокого прессинга, первый пас становится отдавать гораздо сложнее. Вспомните гол Пономарева. Ему предшествовало два эпизода: феноменальная передача Чистякова и провал немецких защитников. Не умаляю заслуг Семена и Василия, но сборная Германии отчасти привезла гол сама себе.

Более выраженный форчекинг добавляет проблем, в том числе исполнителям первого паса. Аналогично и с тенденцией к увеличению интенсивности игры. Подобный элемент никуда не денется, но перечисленные выше качества требуют еще более высокого уровня мастерства, чтобы подобные передачи доходили до адресата.

— Такие люди будут появляться, но в единичных экземплярах. Эта тенденция прослеживается и у нас, и в НХЛ, — считает Рейзер.