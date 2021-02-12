В Брянске рухнула крыша ледового дворца. 8 лет назад случилось то же самое

Видимо, тот случай ничему не научил. Слава богу, никто не погиб.

12 декабря европейскую часть России накрыл снежный апокалипсис. Постарался балканский циклон «Волкер», окутавший города жуткой метелью, которой не было по меньшей мере несколько лет. Накануне циклон устроил рекордный шторм и похолодание в Западной Европе, а теперь добрался и до России. По данным синоптиков, «Волкер» обрушит около 80 процентов месячной нормы осадков.

Одним из первых принял удар мощного снегопада Брянск, расположенный вблизи границы с Белоруссией. Метель началась в четверг вечером и наутро парализовала дорожное движение. Автовладельцам пришлось в буквальном смысле откапывать свои машины. Сотни единиц техники выдвинулись на улицы города, чтобы устранять последствия погодной аномалии. Но суперциклон не прекращался, и расчищенные дороги снова заметало снегом.

Не обошлось без чрезвычайных ситуаций. Под тяжестью снега провалилась крыша ледового дворца «Пересвет». ЧП произошло в пятницу утром, когда в спортивном сооружении тренировались 15 детей и находились 20 сотрудников. В следственном управлении Брянска сообщили, что пострадавших нет. Все смогли самостоятельно эвакуироваться из дворца. Однако следственными органами возбуждено уголовное дело по факту проседания купола кровли объекта.

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«В результате происшествия создана реальная угроза жизни и здоровью людей, находившихся в ледовом дворце. Проведение своевременных эвакуационных мероприятий исключило наступление трагических последствий. Следователями организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц», — сообщает следственное управление.

В феврале 2013 года подобный инцидент произошел с другим крытым катком, расположенным рядом с «Пересветом». Ситуация — аналогичная: скопление снега продавило крышу сооружения. К счастью, обошлось без жертв. Особенность обоих ледовых дворцов — воздухоопорная крыша, которая поддерживает форму за счет избыточного давления внутри объекта. Преимущества подобной конструкции — в дешевизне и легкости монтажа. Но, как показывает практика, для суровых русских зим она не подходит по проектным характеристикам.

Отмечается, что брянские власти планировали реконструировать кровлю ЛДС «Пересвет» еще в 2015 году. Областной бюджет должен был выделить субсидию в размере 50 миллионов рублей для замены воздухоопорной крыши на металлическую конструкцию. Новую кровлю обещали возвести до конца 2017 года, однако работы так и не были завершены.