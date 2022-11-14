Канадец избил молодого россиянина. Подколзин не смог продолжить матч после драки

«Ванкувер» без Андрея Кузьменко проиграл «Бостону».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Ванкувер» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Клифтон — 2 (Холл, Линдхольм), 7:17 — 1:0. Миллер — 9 (бол., Хьюз, Бесер), 9:05 — 1:1. Бержерон — 8 (бол., Пастрняк, Линдхольм), 17:29 — 2:1. Заха — 3 (Линдхольм, Клифтон), 31:19 — 3:1. Маршан — 5 (бол., Пастрняк, Макэвой), 37:23 — 4:1. Дрис — 1 (бол.), 44:34 — 4:2. Носек — 1 (мен., п.в., Койл, Карло), 58:02 — 5:2.

Вратари: Ульмарк — Демко (56:45 — 58:02).

Штраф: 32 — 22.

Броски: 32 (17+9+6) — 31 (8+9+14).

Наши: — - Михеев (18.36/2/0), Подколзин (2.05/0/0).

Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

«Ванкувер» уступил «Бостону» и продлил серию до трех поражений подряд. «Брюинз» действительно впечатляют на старте чемпионата. Лидерство в Атлантическом дивизионе с отрывом от идущего вторым «Торонто» в девять очков подтверждает солидный старт «Мишек». Команда, которую спешно отправили на пенсию, ожила с новым главным тренером Джимом Монтгомери. Сегодня «Бостон» не оставил шансов «Кэнакс» в событийном матче, который выдался богатым на красивые голы, вратарские спасения и драки.

Андрей Кузьменко пропустил игру с «Брюинз», а партнеры россиянина по «Ванкуверу» — Илья Михеев и Василий Подколзин — остались без очков. Последний отметился в протоколе в несвойственной манере. В конце первого периода Подколзин подрался с Энтони Джеем Гриром после того, как нападающий «Брюинз» применил силовой прием в средней зоне. Бой получился коротким и завершился не в пользу Василия. Наш форвард быстро потерял шлем. Грир сбил его в начале схватки. Подколзин пропустил несколько ударов и оказался на льду.

Арбитры усмирили разбушевавшихся нападающих пятиминутными штрафами. Позже пресс-служба «Ванкувера» сообщила, что Подколзин не сможет продолжить матч. О характере травмы не сообщается. Вероятно, форвард повредил руку или плечо во время драки с Гриром, который не снял шлем. Канадца из «Бостона» не обучили тафгайскому кодексу. Хоть драка и возникла спонтанно, форварду «Брюинз» стоило снять шлем, чтобы не подвергать опасности здоровье оппонента.

Если Подколзин дал отпор Гриру, то защитник «Кэнакс» Кайл Берроуз вчистую проиграл бой Томашу Носеку, который вступился за Давида Пастрняка, пропустившегося силовой прием при входе в зону. Две драки за первый период раззадорили «Бостон». В конце отрезка «Брюинз» реализовали первое большинство, а во втором закрепили преимущество благодаря голам Павла Захи и Брэда Маршана. «Ванкувер» отыграл одну шайбу в третьем периоде, на что «Бостон» ответил точным броском Носека в пустые ворота.

Поклонников «Кэнакс» больше интересовало состояние Подколзина. Конкретики о полученном повреждении не появилось и после матча. Начало регулярки у Василия явно не задалось. В 15 играх нападающий ограничился тремя передачами и по-прежнему не может забить. При этом главный тренер Брюс Будро доверяет 21-летнему проспекту — в запасе оставили Кузьменко, а не Василия. Впрочем, если выяснится, что Подколзин получил травму, то не исключаю, что Андрея вернут в состав. В концовке матча с «Бостоном» «Ванкуверу» как раз не хватило форварда, который умеет создавать голы из ничего.