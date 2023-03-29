Огненный матч в Нью-Йорке: Панарин забил бывшей команде, а российский новичок повторил клубный рекорд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Коламбус» — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Голы: Хытил — 22 (Лафренье, Миллер), 5:23 — 1:0. Тарасенко — 16 (Шнайдер, Харпур), 6:50 — 2:0. Кейн — 21 (Трочек, Крайдер), 8:00 — 3:0. Марченко — 20 (бол., Рословик, Годро), 11:45 — 3:1. Годро — 19 (Дженнер, Кристиансен), 19:31 — 3:2. Панарин — 25 (бол., Фокс, Зибанежад), 37:36 — 4:2. Зибанежад — 38 (Панарин), 54:27 — 5:2. Трочек — 20 (п.в., Лафренье, Фокс), 56:21 — 6:2.
Вратари: Шестеркин — Хатчинсон (45:34 — 56:21).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 36 (17+12+7) — 30 (12+10+8).
Наши: Панарин (17.07/4/+2), Тарасенко (15.26/1/+1) — Марченко (18.28/5/-2).
29 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
После того, как «Рейнджерс» во втором сезоне подряд обеспечили себе место в плей-офф, команда не могла потерять лицо в домашней игре против явного аутсайдера. Глядя на счет, может показаться, что борьбы не получилось, но «Коламбус» не дал скучать Игорю Шестеркину. Ему пришлось отразить 28 бросков и совершить несколько невероятных спасений. Болельщики в Нью-Йорке как всегда были в восторге и стали скандировать имя российского вратаря.
Начало матча получилось для хозяев ударным, и команда Жерара Галлана забросила три шайбы за восемь минут. Все голы были забиты в равных составах, а Владимир Тарасенко отличился впервые за пять игр. Форвард здорово сыграл на пятаке и эффектно подправил бросок Брэйдена Шнайдера. Для Тарасенко эта шайба стала 16-й в текущем сезоне, а вратарь «Коламбуса» Майк Хатчинсон ничего не смог поделать в этом эпизоде.
Спустя всего минуту отличился и Патрик Кейн, который забил во втором матче подряд. Несмотря на провальный старт, Хатчинсон остался в воротах, а «Блю-Джекетс» смогли собраться и спустили соперника с небес. Еще до первого перерыва гости забросили две шайбы, а автором одной из них стал Кирилл Марченко. Российский нападающий отличился в большинстве и забросил 20-ю шайбу в чемпионате. Столько же голов в своем дебютном сезоне забил Пьер-Люк Дюбуа, так что Кирилл повторил клубный рекорд.
Во втором периоде «Коламбус» мало в чем уступал ньюйоркцам, однако Шестеркин помог своей команде снова почувствовать уверенность. За три минуты до очередного перерыва гости допустили ошибку, которая, по сути стала переломной. Форвард «Блю-Джекетс» Хантер Маккоун нарушил правила, чем воспользовался Артемий Панарин. Нападающий реализовал большинство и стал шестым россиянином, забившим 25 голов в нынешнем сезоне.
Артемий традиционно любит огорчать свои бывшие команды и на этом решил не останавливаться. В начале третьего периода он прошел по флангу, эффектно сместился в центр и помог отличиться Мике Зибанежаду. Для Панарина эта передача стала 59-й в текущем чемпионате, так что очередной юбилей уже не за горами. Зибанежад в свою очередь вплотную приблизился к отметке 40 голов за сезон.
Шайба Винса Трочека в пустые ворота уже ничего не решала и за три с половиной минуты до сирены зафиксировала окончательный счет матча. Сразу два россиянина попали в тройку лучших игроков встречи. Панарин расположился на втором месте, а первое досталось Шестеркину, который наконец-то набрал классную форму и готовится пошуметь в плей-офф. Игорь заслужил овации болельщиков, а с 34 победами в сезоне уступает только Линусу Улльмарку из «Бостона».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|103
|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|74
|44
|30
|98
|4
|Айлендерс
|75
|38
|37
|85
|5
|Питтсбург
|74
|36
|38
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|74
|57
|17
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|75
|43
|32
|92
|4
|Флорида
|74
|36
|38
|79
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|73
|32
|41
|73
|8
|Монреаль
|74
|30
|44
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|74
|43
|31
|95
|2
|Колорадо
|73
|44
|29
|94
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|73
|37
|36
|82
|6
|Сент-Луис
|73
|33
|40
|72
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|73
|24
|49
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|73
|43
|30
|96
|3
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|93
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|29.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 2
|29.03
|02:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|6 : 2
|29.03
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|7 : 4
|29.03
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|1 : 2
|29.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|0 : 4
|29.03
|03:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|6 : 5 ОТ
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Даллас
|1 : 4
|29.03
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|29.03
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|29.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|140
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|114
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|73
|51
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|73
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21