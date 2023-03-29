Огненный матч в Нью-Йорке: Панарин забил бывшей команде, а российский новичок повторил клубный рекорд

«Рейнджерс» прошлись катком по сопернику.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Голы: Хытил — 22 (Лафренье, Миллер), 5:23 — 1:0. Тарасенко — 16 (Шнайдер, Харпур), 6:50 — 2:0. Кейн — 21 (Трочек, Крайдер), 8:00 — 3:0. Марченко — 20 (бол., Рословик, Годро), 11:45 — 3:1. Годро — 19 (Дженнер, Кристиансен), 19:31 — 3:2. Панарин — 25 (бол., Фокс, Зибанежад), 37:36 — 4:2. Зибанежад — 38 (Панарин), 54:27 — 5:2. Трочек — 20 (п.в., Лафренье, Фокс), 56:21 — 6:2.

Вратари: Шестеркин — Хатчинсон (45:34 — 56:21).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 36 (17+12+7) — 30 (12+10+8).

Наши: Панарин (17.07/4/+2), Тарасенко (15.26/1/+1) — Марченко (18.28/5/-2).

29 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

После того, как «Рейнджерс» во втором сезоне подряд обеспечили себе место в плей-офф, команда не могла потерять лицо в домашней игре против явного аутсайдера. Глядя на счет, может показаться, что борьбы не получилось, но «Коламбус» не дал скучать Игорю Шестеркину. Ему пришлось отразить 28 бросков и совершить несколько невероятных спасений. Болельщики в Нью-Йорке как всегда были в восторге и стали скандировать имя российского вратаря.

Начало матча получилось для хозяев ударным, и команда Жерара Галлана забросила три шайбы за восемь минут. Все голы были забиты в равных составах, а Владимир Тарасенко отличился впервые за пять игр. Форвард здорово сыграл на пятаке и эффектно подправил бросок Брэйдена Шнайдера. Для Тарасенко эта шайба стала 16-й в текущем сезоне, а вратарь «Коламбуса» Майк Хатчинсон ничего не смог поделать в этом эпизоде.

Спустя всего минуту отличился и Патрик Кейн, который забил во втором матче подряд. Несмотря на провальный старт, Хатчинсон остался в воротах, а «Блю-Джекетс» смогли собраться и спустили соперника с небес. Еще до первого перерыва гости забросили две шайбы, а автором одной из них стал Кирилл Марченко. Российский нападающий отличился в большинстве и забросил 20-ю шайбу в чемпионате. Столько же голов в своем дебютном сезоне забил Пьер-Люк Дюбуа, так что Кирилл повторил клубный рекорд.

Во втором периоде «Коламбус» мало в чем уступал ньюйоркцам, однако Шестеркин помог своей команде снова почувствовать уверенность. За три минуты до очередного перерыва гости допустили ошибку, которая, по сути стала переломной. Форвард «Блю-Джекетс» Хантер Маккоун нарушил правила, чем воспользовался Артемий Панарин. Нападающий реализовал большинство и стал шестым россиянином, забившим 25 голов в нынешнем сезоне.

Артемий традиционно любит огорчать свои бывшие команды и на этом решил не останавливаться. В начале третьего периода он прошел по флангу, эффектно сместился в центр и помог отличиться Мике Зибанежаду. Для Панарина эта передача стала 59-й в текущем чемпионате, так что очередной юбилей уже не за горами. Зибанежад в свою очередь вплотную приблизился к отметке 40 голов за сезон.

Шайба Винса Трочека в пустые ворота уже ничего не решала и за три с половиной минуты до сирены зафиксировала окончательный счет матча. Сразу два россиянина попали в тройку лучших игроков встречи. Панарин расположился на втором месте, а первое досталось Шестеркину, который наконец-то набрал классную форму и готовится пошуметь в плей-офф. Игорь заслужил овации болельщиков, а с 34 победами в сезоне уступает только Линусу Улльмарку из «Бостона».