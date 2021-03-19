Нерусский день. Капризов не забил и получил локтем в голову, Бобровский кошмарно ошибся, подарив победный гол

Тем не менее, Кирилл очень старался и был заметен на льду, а вратарь «Флориды» не стал расстраиваться из-за неприятного эпизода.

«Колорадо» — «Миннесота» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Маккиннон — 9 (Рантанен, Ландескуг), 11:10 — 1:0. Рантанен — 15 (Жирар, Маккиннон), 19:02 — 2:0. Раск — 7 (бол., Зуккарелло), 28:41 — 2:1. Ландескуг — 8 (бол., Рантанен, Маккиннон), 35:07 — 3:1. Донской — 8 (Макдональд), 41:57 — 4:1. Рантанен — 16 (Ландескуг, Грэйвс), 46:30 — 5:1.

Вратари: Грубауэр — Тэлбот.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 55 (25+19+11) — 20 (6+7+7).

Наши: Ничушкин (11.40/1/+1) — Капризов (19.22/1/-1).

19 марта. Денвер. Ball Arena.

Еще не успело пройти шести полновесных минут со старта матча, а «Колорадо» вел по броскам 14-1! Для «Миннесоты», которая приехала в Денвер с серией из пяти побед подряд, все могло закончиться плохо очень быстро, если бы не стоявший стеной опытный вратарь Кэм Тэлбот. Большой импульс нападение хозяев получило в связи с возвращением в состав спустя три с лишним недели после травмы одного из сильнейших атакующих защитников лиги Кайла Макара. Доминирование хозяев в скорости и агрессии можно легко объяснить. Они проводили у себя дома восьмой матч подряд, а их соперник за один день не мог адаптироваться к высокогорью. Денвер находится на высоте 1600 метров и приезжим с непривычки не хватает кислорода. Поначалу хоккеисты «Уайлд», ошарашенные напором со стороны «Эвеланш», задохнулись и пропустили после 20-го броска в створ. Лидеру «Колорадо» Нэйтану Маккиннону в данном эпизоде сильно повезло.

Nathan MacKinnon just make the offensive zone his zone ?#GoAvsGo pic.twitter.com/F9pyMiGsNy — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 19, 2021

Кирилл Капризов на общем фоне не потерялся, старался контролировать шайбу при редких подходах к чужим воротам и стойко справлялся с силовыми приемами со стороны более габаритных оппонентов. Он своим видом убеждал в том, что ему совсем не страшно в отличие от большинства своих партнеров по «Миннесоте».

Шанс перевести дух и сравнять счет у гостей, тем не менее, был после того, как получил малый штраф за задержку клюшкой форвард «Колорадо» Назем Кадри. Реализация численного преимущества со стороны «Уайлд» — словно позорное пятно на роскошном белом костюме. Команда занимает последнее место в лиге с отвратительным показателем 8,1 процента, у идущего 30-м «Анахайма» — 11,4, у лидера «Каролины» — 31,9. Удивляться тому, что «Миннесота» не забила и на этот раз, не приходится. Хоккеисты «Эвеланш» заставили своих оппонентов бегать, высунув языки на плечо. Капризов и Виктор Раск потеряли концентрацию в своей зоне буквально на секунду, позволив завершить быструю атаку первому звену «Колорадо».

Girard set it up, Mikko got it done ?#GoAvsGo pic.twitter.com/5HDMbFYy8O — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 19, 2021

«Эвеланш» отлично играет в меньшинстве в текущем моменте и «убили» 14 подряд попыток соперников реализовать лишнего. «Миннесота» для себя сотворила почти невозможное и прервала эту серию. О классном розыгрыше с быстрыми передачами в данном случае речи не шло. Капризов уже сменился, а Раск

забил после быстрого индивидуального прорыва шикарным броском в дальнюю девятку.

Nice power play goal from *checks notes* Victor Rask. pic.twitter.com/hAPl31maSi — Shayna (@hayyyshayyy) March 19, 2021

Ситуация во втором периоде все-таки немного изменилась. Дело было не только в ответном голе «Уайлд». Носиться в диком темпе с первой и до последней минуты в обычной игре регулярного чемпионата смысла нет. Поймать инициативу и не отдавать ее обратно приезжим хоккеистам было по силам. Но подвел свою команду силовой нападающий Джордан Гринуэй, который танком полез на Филиппа Грубауэра, и распустил руки после того, как за своего вратаря вписались полевые игроки. В большинстве «Колорадо» с 23 процентами находится лишь на 13-м месте. Но по сравнению с «Миннесотой», вспоминая знаменитый мем, это спецбригады здорового человека. Все, как и полагается, на месте — контроль и быстрое движение шайбы в неприятельской зоне, броски в касание, агрессивная игра под воротами. Гол Габриэля Ландескуга вместил в себя большую часть перечисленных выше «добродетелей».

Провальная для «Уайлд» игра совсем не повод пускаться в долгие рассуждения о том, как команде надо жить дальше. Она в чемпионате идет высоко и лишь после поражения от «Колорадо» опустилось на третье место в Западном дивизионе. В начале января о таком результате (37 очков в 28 матчах) можно было только мечтать. Капризов в Денвере пошуметь на этот раз не сумел, но даже в не самых лучших условиях был заметен и часто попадал в объектив телекамер. Стабильность, как известно, признак большого мастерства. Россиянин не набрал очков, но и не растворился на льду, отбывая номер. Иногда приходится и ему наблюдать за шедеврами в исполнении других как в случае с вторым голом Микко Рантанена. Финн в воздухе подправил себе шайбу так, что оставил в дураках Нико Штурма, а потом броском с неудобной руки отправил ее в ближний верхний угол.

The Moose is very much loose.

The boys are in fact, hot.

The night is turning out to be GOOD. #GoAvsGo pic.twitter.com/IixGxeC8cH — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 19, 2021

Если бы Капризов был безразличен игрокам «Колорадо», то при счете 1:5 вряд ли бы Маккиннон в борьбе за шайбу ненароком врезал ему локтем в голову. Канадец счастливо отделался малым штрафом. Россиянин избежал серьезного повреждения и остался на льду. Хотя большинству «Миннесоты» это не помогло.

mackinnon elbows kaprizov in the face and deserves to go to jail. pic.twitter.com/bwWvS52KKV — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) March 19, 2021

«Флорида» — «Нэшвилл» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Юбердо — 11 (Хернквист, Уигар), 18:38 — 1:0. Ярнкрок — 8 (Каррье, Экхольм), 27:25 — 1:1. Ярнкрок — 9 (Гранлунд), 41:17 — 1:2.

Вратари: Бобровский (58:06 — 59:41, 59:58) — Сарос.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (13+15+13) — 27 (12+7+8).

Наши: — - Тренин (10.58/0/0).

19 марта. Майами. BB&T Center.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский выиграл с начала марта шесть матчей подряд. Худо-бедно к нему в чемпионате пришла необходимая стабильность. Россиянин вернул себе место стартового вратаря в конкуренции с молодым коллегой Крисом Дриджером. Встреча с «Нэшвиллом» для Бобровского складывалась вполне удачно до начала третьего периода, когда он совершил свою фирменную ошибку, неудачно сыграв клюшкой у борта. Шайбу перехватил Микаэль Гранлунд, отпасовал ее на пятачок Калле Ярнкроку и тот смог точно бросить прежде, чем вратарь успел занять позицию. Нервная система у Бобровского, похоже, сейчас находится в равновесии. По окончании матча он спокойно отвечал на вопросы журналистов в зуме.