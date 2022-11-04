Обзор игрового дня НХЛ: Кучеров продолжил мощную серию, а команда Тарасенко летит на дно

«Сент-Луис» не оправдывает статус фаворита.

Одним из центральных противостояний насыщенного игрового дня в НХЛ стал матч между «Тампой» и «Каролиной». Команды выдали шикарное зрелище, забили много голов, а «Харрикейнз» в серии буллитов прервали трехматчевую победную серию «молний». Андрею Василевскому пришлось стоять на голове, ведь по его воротам в сумме нанесли 55 бросков. Он был заслуженно признан первой звездой встречи и почти дотянул до своего рекорда — 54 сэйва в игре против «Вашингтона» в 2020 году.

Кучеров снова в огне

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джарвис — 3 (Штястны), 8:29 — 0:1. Колтон — 3 (бол., Сергачев, Хагель), 25:50 — 1:1. Пол — 3 (Стэмкос), 29:19 — 2:1. Нечас — 6 (бол., Бернс, Свечников), 34:01 — 2:2. Кучеров — 5 (бол., Киллорн, Пойнт), 39:00 — 3:2. Шей — 2 (мен., Ахо), 53:34 — 3:3.

Победный буллит: Ахо.

Вратари: Василевский — Андерсен.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 26 (8+11+4+3) — 55 (15+21+14+5).

Наши: Кучеров (24.31/4/-1), Наместников (17.10/2/-1), Сергачев (29.21/2/-1) — Свечников (22.48/4/-1).

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

У Никиты Кучерова наконец-то проснулся инстинкт снайпера. Он забил в пятом матче подряд, а его серия с набранными очками длится уже девять игр. Сегодня форвард отличился в большинстве и теперь на его счету 16 (5+11) баллов в 11 встречах. Интересно, что рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии составляет восемь матчей (Брайан Брэдли -1992/93 и Кучеров -2021/22), а продолжительности серии с очками — 18 игр (Стивен Стэмкос — 2009/10).

А вот в серии буллитов Никита не смог переиграть Фредерика Андерсена. Победный бросок на счету Себастиана Ахо. «Каролина» одержала четвертую победу в последних пяти матчах, но прямолинейность команды в атаке наводит на мысли, что Род Бриндамор вообще не собирается ничего менять уже который сезон. В плей-офф с таким хоккеем в современных реалиях добиться успеха будет непросто, а ведь потенциал у этой команды просто огромный.

Падение «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Голы: Тарасенко — 4 (Крюг, Фолк), 8:17 — 1:0. Палмиери — 3 (Добсон), 20:14 — 1:1. Нельсон — 5 (бол., Ли, Добсон), 25:06 — 1:2. Бэйли — 3 (Барзал, Вальстрем), 27:05 — 1:3. Ли — 6 (Нельсон, Бовилье), 30:18 — 1:4. Томас — 2 (бол., Барбашев, Тарасенко), 48:40 — 2:4. Пажо — 1 (п.в., Романов), 58:28 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (57:24 — 58:28) — Сорокин.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 34 (10+12+12) — 30 (13+14+3).

Наши: Барбашев (18.09/2/0), Бучневич (18.47/2/-1), Тарасенко (16.39/5/-1), Торопченко (14.43/6/0) — Романов (21.57/0/+1).

Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Что происходит у «блюзменов», пока не совсем понятно. После неплохого старта команда попала в яму, из которой все никак не может выбраться. В матче против «Айлендерс» Владимир Тарасенко открыл счет уже на восьмой минуте встречи, но затем «Сент-Луис» как по расписанию пропустил четыре шайбы. В середине третьего периода Владимир с Иваном Барбашевым помогли отличиться Роберту Томасу, но это никак не помешало их команде потерпеть шестое поражение подряд (все — в основное время) с общим счетом 10:30.

Несмотря на слухи, генеральный менеджер клуба отрицает возможность увольнения главного тренера Крэйга Беруби. «Я верю в него. Наши поражения — это не вопрос системы. Это вопрос нашей готовности к борьбе. Мы должны это исправить. Я сказал игрокам, что тренер никуда не денется. Он пришел из АХЛ, где развивал молодых игроков и делал их лучше. Здесь он руководил опытными игроками и помогал им побеждать», — уверенно сказал Даг Армстронг.

Обстановка в коллективе непростая. Джордан Биннингтон пропустил четыре шайбы за два периода и как всегда был на взводе. Голкипер славится своим непростым характером и сегодня он решил спровоцировать Илью Сорокина, толкнув того плечом. Вратарь «Айлендерс» на такие издевки не ведется и доказал все делом на площадке. Илья отразил 32 броска и был признан второй звездой матча. С каждой игрой Сорокин все больше набирает форму и на данном отрезке чемпионата он выглядит лучшим российским голкипером лиги.