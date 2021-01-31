«Выпустил шайбу как из пращи». Что пишут и говорят в Америке о возвращении и голе Овечкина

Американские СМИ — о возвращении Александра Овечкина, забросившего победную шайбу в матче с «Бостоном»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Бэкстрем — 5, 18:06 — 1:0. ван Римсдайк — 1 (Диллон, Бэкстрем), 25:22 — 2:0. Паник — 1 (бол., Уилсон, Овечкин), 30:03 — 3:0. Ритчи — 4 (бол., Крейчи, Бержерон), 37:32 — 3:1. Маршан — 5 (Макэвой, Бержерон), 46:03 — 3:2. Макэвой — 1 (Пастрняк, Бержерон), 59:02 — 3:3. Овечкин — 2 (Бэкстрем, Карлсон), 60:28 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Раск (58:37 — 59:02).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (7+10+5+1) — 43 (19+15+9+0).

Наши: Овечкин (14.24/3/0) — -.

31 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Alex Ovechkin scored his 111th career game-winning goal to pass Brett Hull and Teemu Selanne into sole possession of fourth place in NHL history.



It also was @ovi8's 24th career OT goal in the regular season, extending his League record. https://t.co/NH93th0b8D #NHLStats pic.twitter.com/Xby4pSzvKb — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 31, 2021

«Александра Овечкина посадили на карантин, и он не играл 10 дней. Но, вернувшись на лед, остался таким же, каким был всегда: доминирующим. Овечкин забросил победный гол в овертайме, продлив результативную серию «Кэпс» с 15 очками из 18 возможных. После матча игроки «Вашингтона» поддержали своего капитана известным способом. Овечкина признали лучшим нападающим матча, наградив повязкой «Кобра Кай».

Respect his Gr8ness pic.twitter.com/DYugWlw9PW — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

«Александр Овечкин не знал, как он будет себя чувствовать после десятидневной паузы без льда из-за карантина. Но его возвращение закончилось настоящим ликованием. В своем первом матче с 19 января Овечкин забил победный гол в овертайме и помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» в матче лучших команд Восточного дивизиона НХЛ. После того как Александр пропустил предыдущие четыре игры из-за нарушения ковидных протоколов, результативный форвард продемонстрировал свою карьерную склонность к драматизму, шикарным броском поразив ворота Туукки Раска на 28-й секунде овертайма.



Гол Овечкина позволил «Вашингтону» добыть два очка, несмотря на то, что команда упустила преимущество в счете за 57 секунд до конца основного времени после голов Ричи, Маршана и Макэвоя. При этом капитан «Вашингтона» с 708 шайбами стал седьмым снайпером за всю историю лиги, сравнявшись с Майком Гартнером.



За карьеру Овечкин пропустил лишь 35 игр из 1191 возможных. И только 17 из них — из-за травм. Главный тренер Питер Лавиолетт планировал, чтобы Овечкин сыграл меньше 15 минут, так как он долгое время не катался. Но по ходу матча заметил, как 35-летний игрок становился лучше и лучше».

«Александр Овечкин признал, что его возвращение после 10-дневного пребывания на карантине было тяжелым в физическом плане. Но капитан «Вашингтона» нашел способ проявить себя в решающий момент матча. Овечкину потребовалось 28 секунд с начала овертайма, чтобы забросить победный гол и продолжить подъем в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.



Поскольку Овечкин не выходил на лед больше недели, Питер Лавиолетт ограничил игровое время нападающего, который в итоге провел 14 минут и 24 секунды, включая смену в овертайме. Кроме победной шайбы, Овечкин сделал результативную передачу, три броска в створ и пять силовых приемов.



Какая следующая цель Овечкина в гонке лучших снайперов НХЛ? Фил Эспозито, занимающий шестое место с 717 голами за карьеру».

«Субботний матч «Вашингтона» изобиловал сюжетными линиями. Александр Овечкин вернулся в состав «Кэпс» после карантина, Давид Пастрняк дебютировал в этом сезоне за «Бостон», а Здено Хара провел первый матч против бывшей команды.



После возвращения Овечкин забил победный гол в овертайме. Он важен не только из-за того, что принес «Кэпиталс» очередную победу и продлил серию с набранными очками до девяти матчей (6-0-3), но и потому, что стал 708-м в карьере. Это позволило ему сравняться с Майком Гартнером, занимающим седьмое место среди снайперов за всю историю НХЛ.



Следующая цель — Фил Эспозито на шестом месте с 717 голами».

Питер Лавиолетт, главный тренер «Вашингтона»

«Как же он бросает! Невероятно. Гол в овертайме — идеальный пример. Он выпустил шайбу как из пращи. Это был не обычный бросок в касание, в нем была скорость. Он такое делает всю карьеру. Раньше я наблюдал за ним со стороны, приятно сейчас быть частью этого», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Никлас Бэкстрем, нападающий «Вашингтона»

«Во-первых, я очень рад, что он снова в составе. Мы все знаем, на что он способен, — цитирует Бэкстрема пресс-служба НХЛ. — Он тот, кто может изменить игру. Это он и доказал в овертайме».