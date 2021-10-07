Овечкин принес «Вашингтону» первую победу на предсезонке! Набрал два очка и отправил клюшку в руки фанату

Капитан вернулся!

«Бостон» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

За пять дней до старта регулярки энхаэловская предсезонка бесповоротно вошла в фазу, когда клубам нужно отсеивать лишних людей в фарм-клубы, вырисовывать финальный ростер, с которым они войдут в первый месяц чемпионата, и выпускать всех своих лидеров. Вот и «Вашингтон», проигравший первые четыре контрольные встречи, в матче с «Бостоном» впервые этой осенью сыграл максимально боевым составом, а главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт впервые на этой предсезонке дал нам увидеть Александра Овечкина.

Незадолго до начала выездной игры в столице Массачусетса клубный Twitter порадовал фотографиями элегантных хоккеистов «Кэпс», прибывающих на арену. И если Гарнет Хэтэуэй с рюкзаком и контейнером еды в руках похож на престарелого школьника из какой-нибудь гипертрофированной американской комедии, то решающий вопросы по телефону Овечкин выглядит максимально строго и минималистично. Кстати, вполне возможно, что в этот момент Александр лоббировал Олега Знарка в штаб Алексея Жамнова, — по слухам, именно он больше всех из игроков желал назначения трехкратного обладателя Кубка Гагарина на пост главного тренера сборной.

sharp dressed men pic.twitter.com/5vU4Bkbmtm — Washington Capitals (@Capitals) October 6, 2021

А вот сам капитан «Вашингтона», у которого в привычном звене с Уилсоном центрил Евгений Кузнецов, в своем первом контрольном матче порадовал болельщиков по обе стороны океана двумя голевыми передачами. Сначала легендарная восьмерка помогла «столичным» сравнять счет в середине второго периода — забросить самому с пятака не получилось, но накативший на добивание Евгений Кузнецов хладнокровно вложил шайбу в ворота «Брюинз».

The follow up ? pic.twitter.com/9VtC31rNKf — Washington Capitals (@Capitals) October 7, 2021

А в третьей двадцатиминутке благодаря нехитрой трехходовке с его участием гости вновь повели в счете — перевод на левый борт от Карлсона, и Овечкин, увидев под воротами неприкаянного защитника Оши, в касание делает зрячую передачу на пятак прямо в развернутый крюк американца. Красота этой комбинации — в ее простоте.

Разумеется, величайший снайпер современности в осенний бостонский вечер мог забрасывать и сам, но два броска в створ за суммарные 20 минут игрового времени цели не достигли. Однако куда больше запомнились не они, а заблокированный выстрел Александра Великого в первом периоде, после которого его клюшка взмыла в воздух, вполне возможно, облизнула своды «ТД-Гардена» и приземлилась точнехонько в руки фаната «Вашингтона», облаченного в свитер Джона Карлсона.

Не ушел со льда без второго результативного балла и Евгений Кузнецов, который в середине второго периода классным жестким пасом отправил Тома Уилсона на свидание с Линусом Улльмарком.

Tom Wilson best goal scorer pic.twitter.com/tFxhBFveWF — Washington Capitals (@Capitals) October 7, 2021

И как же в очередной раз жаль, что мы с 99-процентной вероятностью не увидим 92-го номера «Кэпиталз» на Олимпийских играх в Пекине.