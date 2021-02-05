Овечкин пробил Шестеркина и закрепился на седьмом месте в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. У Панарина три передачи

А лидер по голам среди россиян — прежнему, Андрей Свечников, забивший «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Стром — 3 (Фокс, Панарин), 1:41 — 1:0. Битетто — 1 (Руни), 29:15 — 2:0. Хагелин — 1 (Хэтэуэй, Сгарбосса), 38:57 — 2:1. Стром — 4 (Панарин, Какко), 47:55 — 3:1. Овечкин — 3 (Бэкстрем), 51:01 — 3:2. Бучневич — 3 (п.в., Зибанежад, Панарин), 59:33 — 4:2.

Вратари: Шестеркин — Ванечек (58:23 — 59:33).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 31 (15+8+8) — 33 (8+14+11).

Наши: Бучневич (15.38/3/0), Панарин (20.21/5/+2) — Овечкин (27.17/7/0), Орлов (14.29/1/+1).

5 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Потенциал нынешнего «Вашингтона» с приходом на пост главного тренера Питера Лавиолетта сложно оценить в полной мере из-за того, что команда постоянно несет потери. О ситуации с четырьмя русскими игроками, попавшими на несколько матчей в изоляцию вследствие нарушения протокола НХЛ по Covid-19, хорошо известно. Евгению Кузнецову по-прежнему нельзя присоединиться к команде. Из-за повреждения отсутствует и датчанин Ларс Эллер. Без двух ведущих центральных нападающих неизбежно просела бы любая команда. Ветерану Никласу Бэкстрему приходится в атаке отдуваться за троих. Соответственно, у Александра Овечкина нет другой альтернативы, кроме как выходить в одном звене со шведом. В центре второй тройки вынужденно выходит Ти-Джей Оши. Первое звено столичной команды на данный момент выглядит внушительно. В гостевых матчах под него соперники выпускают лучшие силы, прекрасно понимая, что успешная нейтрализация ударной тройки — уже половина дела. Капитан «Кэпиталз», тем не менее, мог забить уже на первой минуте, если бы не надежная игра Игоря Шестеркина.

Хороший старт сезона «Вашингтону» в значительной мере обеспечила игра 25-летнего вратаря Витека Ванечека, признанного лучшим новичком лиги в январе. В семи из восьми проведенных матчей на его долю пришлось как минимум 30 бросков в створ. Первый период встречи с «Вашингтоном» мало отличался от того, с чем сталкивался 25-летний чех раньше. Голкипер постоянно был в деле и очень классно сыграл на перемещении, не дав забить Мике Зибанежаду, выведенного на идеальную позицию в большинстве пасом Артемия Панарина. Ванечек не справился только с идеальным подправлением на пятачке со стороны центрфорварда «Рейнджерс» Райана Строума. Россиянину Илье Самсонову после того, как он полностью излечится от коронавируса, предстоит выдержать серьезную конкуренцию за право считаться первым номером.

Good omens from Lady Liberty ?



Strome puts the Rangers ahead 1-0 (via @RangersMSGN)pic.twitter.com/kYp4vdohSi — Rangers Videos (@SNYRangers) February 5, 2021

Защитник Энтони Битетто — уроженец Нью-Йорка, ему уже 30, он никогда не считался игроком высокого класса, получая место лишь в третьей паре. В основном составе «Рейнджерс» ему дали шанс только после того, как случился скандал с Тони Дианджело. Последним якобы интересуется «Калгари», как сообщил известный нью-йоркский журналист Ларри Брукс. Его коллеги из Альберты поспешили опровергнуть этот слух. Понятно, что Дианджело в «Рейнджерс» не будет, но как компенсировать его атакующий талант? Главному тренеру Дэвиду Куинну придется что-нибудь придумать. Пока же Битетто во второй для себя игре нынешнего чемпионата сотворил шедевр, совершив впечатляющее соло по чужой зоне, прежде чем отправить шайбу броском с неудобной руки мимо Ванечека. Он не забивал с 2017 года! Лавиолетт, у которого когда-то в «Нэшвилле» закрепился Битетто, наверное, испытывал в данный момент смешанные чувства.

Teammates not needed, Anthony Bitetto has it covered. ?#NYR pic.twitter.com/VQEzLq0vnu — NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) February 5, 2021

Энергии у «Рейнджерс», чтобы поддерживать такой же натиск, как и в первом периоде, на оставшуюся часть встречи не хватило. Получив хорошее преимущество, хозяева перешли на экономную манеру игры. Оборонялись они грамотно, без суеты, но при этом пропустили дурацкий гол. Шестеркин отбил бросок Гарнета Хэтуэя, шайба отлетела в приехавшего на пятачок Карла Хагелина и рикошетом от шведа нашла дорогу за линию ворот.

it is VERY good to see you Carl pic.twitter.com/Cr7Vcs8xF2 — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2021

Российский вратарь поводов для критики по ходу матча не дал, действовал надежно и в нужные моменты своим спокойствием помогал партнерам не занервничать. «Рейнджерс» до конца игры сохраняли строгую структуру и сбивались на разрозненные действия. Овечкин классно бросил в ближний угол Шестеркину после выигранного Бэкстремом вбрасывания и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю с 709 голами. Второго подряд поражения «Кэпиталз» не избежали, хотя Якуб Врана при игре в формате «четыре на четыре» был близок к тому, чтобы сравнять свет — «Рейнджерс» спасла штанга.

THE GR8 GETS NO. 709! ? pic.twitter.com/zuz0pK2KVa — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2021

Самый зрелищный момент произошел даже не в конце третьего периода, когда агрессивные действия Ванечека против провокатора хозяев Брендэна Лемье привели к массовой потасовке. На пути в раздевалку два лучших игрока в составе нью-йоркцев Шестеркин и Панарин спародировали то, что нескольким днями ранее устроили Дианджело и Александр Георгиев. Разумеется, это была только шутка и вмешательство Криса Крайдера с его кулаками не понадобилось.

«Чикаго» — «Каролина» — 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)

Голы: Ахо — 2 (Хэмилтон, Свечников), 1:15 — 0:1. Янмарк — 4 (бол., Кубалик, Курашев), 3:17 — 1:1. Кубалик — 3 (бол., Боден, Янмарк), 14:43 — 2:1. Шоу — 2 (бол., Кейн, Кубалик), 19:53 — 3:1. Нидеррайтер — 4 (Нечас, Славин), 20:42 — 3:2. Свечников — 6 (Хэмилтон), 20:50 — 3:3. Кейн — 6 (Седерберг), 42:41 — 4:3. Макгинн — 2 (Ахо, Пеши), 45:25 — 4:4. Дебринкэт — 3 (Зутер, Кейн), 52:22 — 5:4. Дебринкэт — 4 (п.в., Кейн), 59:47 — 6:4.

Вратари: Ланкинен — Раймер (58:35 — 59:47).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (13+9+13) — 34 (5+17+12).

Наши: Задоров (17.56/0/0) — Свечников (17.11/3/+2).

5 февраля. Чикаго. United Center.

«Каролина» потеряла на долгий срок основного вратаря Петра Мразека. Ему сделали операцию на сломанном пальце правой руки. Чех в субботней игре с «Далласом» столкнулся с собственным нападающим Максом Маккормиком. Игра второго номера Джеймса Раймера пока никуда не годится. Об этом убедительно свидетельствуют восемь шайб, пропущенных в двух встречах с «Чикаго», который из-за травм и протокола по Covid-19 играет далеко не в самом оптимальном составе.

Originally thought wrist injury for Mrazek but these images reveal possible volar dislocation of thumb MCP



MRI next to evaluate ligaments, tendons, muscles, joint capsule, and even blood vessels/nerves after relocating his thumb



Surgery and 3+ weeks off still possible https://t.co/ngJ86CbOyw pic.twitter.com/vfZW4r1zNS — Dr. Harjas Grewal (@Harjas_Grewal) January 31, 2021

«Каролина» неприятно удивила тем, насколько легко позволяла сопернику забивать. Главный тренер Род Бриндамор, известный своей жесткой манерой поведения, наверняка выругался за матч не меньше десятка раз. Кто точно не заслужил упреков — первое звено, где компанию лидерам Андрею Свечникову и Себастьяну Ахо сейчас составляет Брок Макгинн. Угроза воротам «Чикаго» от него исходила почти в каждой смене. Если бы этих нападающих поддержали остальные, то очки от «Харрикейнз» никуда не делись. Вместо этого команда проиграла на ровном месте, недооценив соперника. «Блэкхоукс» даже в своем нынешнем виде способны больно кусаться.