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«Знал, что Свечников будет звездой, когда ему было 25 ...» Канадский журналист пошутил о возрасте русского форварда

3 августа 2020, 23:50
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Канадский журналист Джефф Марек в своем Twitter пошутил о возрасте российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова после второго матча квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:1).

В той встрече 20-летний Свечников оформил хет-трик.

«Знал, что Свечников будет звездой, когда ему было 25, играя в OHL. Шутка! Это просто шутка, расслабьтесь. Если серьезно, этот парень станет звездой», — написал Марек в Twitter.

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс», Свечников забросил три шайбы. Панарин — одну

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