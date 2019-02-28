Жесткий силовой прием Задорова в матче с "Ванкувером": видео

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в матче с "Ванкувером" (3:2 Б) отметился жестким силовым приемом против форварда "Кэнакс" Тайлера Мотта.

23-летний Задоров впечатал в борт своего сверстника в углу своей зоны, заставив того потерять шайбу. Этот прием стал одним из наиболее зрелищных моментов матча.

Никита Задоров является лучшим россиянином прошлого сезона по количеству хитов. Ему удалось побить рекорд среди всех российских игроков в истории НХЛ (278). В текущем сезоне на его счету 165 силовых приемов и 10 (6+4) очков в 52 сыгранных матчах.

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