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Жена Малкина показала, как выглядит Майами во время коронавируса

10:56
Жена Малкина показала, как выглядит Майами во время коронавируса. Фото Instagram. Анна Костерова. Фото Instagram.
Жена Малкина показала, как выглядит Майами во время коронавируса. Фото Instagram.
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Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новый пост в сториз Instagram. Она показала, как выглядит Майами в разгар эпидемии коронавируса.

Жена Малкина показала, как выглядит Майами во время коронавируса. Фото Instagram.
Жена Малкина показала, как выглядит Майами во время коронавируса. Фото Instagram.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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