Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новый пост в сториз Instagram. Она показала, как выглядит Майами в разгар эпидемии коронавируса.

Жена Малкина показала, как выглядит Майами во время коронавируса. Фото Instagram.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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