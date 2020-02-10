Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:5).

Тэйвз набрал 800-е очко в НХЛ. В 928 матчах в карьере на его счету 341 гол и 459 передач.

— Это приятный рубеж, здорово отметить юбилей в родном городе, но, к сожалению, нам не удалось взять два очка, — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ. — Мы здорово смотрелись в первой смене матча. Я подумал, что это будет одна из таких игр, когда все получается, но соперник смог отыграться и потом действовал лучше нас.