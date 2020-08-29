Здено Хара: «Не знаю, меняется ли моя роль в «Бостоне». Стараюсь все время играть на максимуме»

Защитник «Бостона» Здено Хара прокомментировал свою роль в команде. В этом году словаку исполнилось 43 года.

— Для меня главное — хорошо играть в обороне, — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ. — Я делаю все, что могу для команды в своей и чужой зонах. Не знаю, меняется ли моя роль в команде. Я стараюсь все время играть на максимуме. Это не зависит от того, в какой паре я выхожу.

В сезоне-2019/20 Хара провел 79 матчей за «Бостон», в которых набрал 15 (5+10) очков при коэффициенте полезности «+21».