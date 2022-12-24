Защитника «Вашингтона» Карлсона доставили в больницу после попадания шайбы в лицо

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон доставлен в больницу после травмы в матче с «Веннипегом» (4:1).

Американский защитник получил травму, когда в одном из эпизодов шайба попала в лицо игроку. После этого хоккеист был доставлен в больницу.

32-летний Карлсон в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач.