Защитник «Ванкувера» специально ударил соперника клюшкой по голове и получил удаление до конца игры
08:30
Защитник «Ванкувера» Такер Пулман специально ударил форварда «Колорадо» Кифера Шервуда клюшкой по голове и получил удаление до конца матча.
Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Колорадо» завершилась со счетом 7:1.
«Колорадо» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» идет строчкой выше.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/PuckReportNHL/status/1459012400720535553
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