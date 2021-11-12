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Защитник «Ванкувера» специально ударил соперника клюшкой по голове и получил удаление до конца игры

08:30
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Защитник «Ванкувера» Такер Пулман специально ударил форварда «Колорадо» Кифера Шервуда клюшкой по голове и получил удаление до конца матча.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Колорадо» завершилась со счетом 7:1.

«Колорадо» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» идет строчкой выше.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PuckReportNHL/status/1459012400720535553

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