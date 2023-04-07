Карлссон обновил рекорд XXI века по результативности НХЛ среди защитников

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон набрал 98-е очко в этом сезоне НХЛ, обновив рекорд XXI века для защитников.

32-летний швед отметился голов и передачей в игре с «Колорадо» (2:6) в регулярном чемпионате лиги.

Ранее рекорд принадлежал защитнику «Нэшвилла» Роману Йоси — 96 (23+73) очков в 80 матчах в сезоне-2021/22.

На счету Карлссона в этом сезоне 98 (23+75) очков в 78 матчах.