Орлов — об обмене в «Бостон»: «Мне тяжело объяснить, почему «Вашингтон» так поступил»

Российский защитник Дмитрий Орлов прокомментировал обмен из «Вашингтона» в «Бостон».

«Не думаю, что много было информацию по новому контракту, — сказал Орлов. — Этот вопрос больше надо задавать Маклеллану (генменеджер «Вашингтона». — Прим. «СЭ»). Это его работа — подписывать игроков. Мне тяжело объяснить, почему «Вашингтон» так поступил. Если меня обменяли, то значит у нас были разные понятия относительно моего контракта».

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.