Орлов о преимуществах «Бостона»: «Глубина состава, система игры — не зря команда на первом месте»
Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов поделился мнением о своем новом клубе.
«В чем крутость «Бостона»? Глубина состава. Система игры, что говорят, что на видео показывают. Я сильно удивлен, в шоке, что такому учатся. Не зря команда идет на первом месте. Доволен, что я здесь. Это меняет мое мировоззрение. За 11 лет в «Вашингтоне» были и хорошие моменты, были и плохие. Сейчас для меня новый вызов. Первое время находился в стрессе. Сначала были в поездке, потом приехали в Бостон, надо найти квартиру, сориентироваться в городе», — сказал Орлов.
24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|90
|2
|Нью-Джерси
|62
|41
|21
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|65
|32
|33
|72
|5
|Питтсбург
|62
|31
|31
|71
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|63
|24
|39
|59
|8
|Коламбус
|63
|20
|43
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|63
|38
|25
|84
|3
|Тампа-Бэй
|63
|37
|26
|79
|4
|Баффало
|62
|32
|30
|68
|5
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|6
|Флорида
|64
|31
|33
|68
|7
|Детройт
|63
|28
|35
|65
|8
|Монреаль
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|63
|36
|27
|78
|3
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|4
|Колорадо
|61
|34
|27
|74
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|62
|27
|35
|59
|7
|Аризона
|63
|21
|42
|52
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|63
|38
|25
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|63
|36
|27
|78
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|64
|28
|36
|69
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|63
|21
|42
|50
|8
|Сан-Хосе
|64
|19
|45
|50
|7.03
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
|
Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 5
|7.03
|05:00
|
Чикаго – Оттава
|5 : 0
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|4 : 2
|7.03
|06:30
|
Ванкувер – Нэшвилл
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26