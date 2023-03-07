Орлов о преимуществах «Бостона»: «Глубина состава, система игры — не зря команда на первом месте»

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов поделился мнением о своем новом клубе.

«В чем крутость «Бостона»? Глубина состава. Система игры, что говорят, что на видео показывают. Я сильно удивлен, в шоке, что такому учатся. Не зря команда идет на первом месте. Доволен, что я здесь. Это меняет мое мировоззрение. За 11 лет в «Вашингтоне» были и хорошие моменты, были и плохие. Сейчас для меня новый вызов. Первое время находился в стрессе. Сначала были в поездке, потом приехали в Бостон, надо найти квартиру, сориентироваться в городе», — сказал Орлов.

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.