Защитник «Монреаля» Кулак заболел коронавирусом

Защитник «Монреаля» Бретт Кулак заболел коронавирусом, сообщает в Twitter журналист Эрик Энджелс.

Хоккеист рассказал, что в прошлый понедельник сдал отрицательный анализ. Но потом почувствовал неприятные симптомы. Последующие два теста дали положительный результат.

Кулак уже неделю находится на карантине.

В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 56 матчей и отметился 7 результативными передачами.