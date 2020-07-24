Защитник «Монреаля» Кулак заболел коронавирусом
20:00
Защитник «Монреаля» Бретт Кулак заболел коронавирусом, сообщает в Twitter журналист Эрик Энджелс.
Хоккеист рассказал, что в прошлый понедельник сдал отрицательный анализ. Но потом почувствовал неприятные симптомы. Последующие два теста дали положительный результат.
Кулак уже неделю находится на карантине.
В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 56 матчей и отметился 7 результативными передачами.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...