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Бывший защитник «Питтсбурга» Тротман завершил карьеру в 30 лет

19 июня 2021, 23:56

Защитник Зак Тротман объявил о завершении игровой карьеры в 30 лет, сообщает TSN.

В последние сезоны он подвергался травмам, перенеся операцию на мышцах пресса, а также операцию на колене в январе.

В НХЛ канадец выступал за «Бостон» и «Питтсбург». Всего в лиге провел 6 сезонов, сыграв за это время 91 матч. На его счету 13 (3+10) очков.

В АХЛ Тротман провел 267 матчей и записал в свой актив 96 (25+71) баллов.

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Иван Шитик все материалы автора
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