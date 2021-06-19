Бывший защитник «Питтсбурга» Тротман завершил карьеру в 30 лет

Защитник Зак Тротман объявил о завершении игровой карьеры в 30 лет, сообщает TSN.

В последние сезоны он подвергался травмам, перенеся операцию на мышцах пресса, а также операцию на колене в январе.

В НХЛ канадец выступал за «Бостон» и «Питтсбург». Всего в лиге провел 6 сезонов, сыграв за это время 91 матч. На его счету 13 (3+10) очков.

В АХЛ Тротман провел 267 матчей и записал в свой актив 96 (25+71) баллов.