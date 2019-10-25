Защитник «Эдмонтона» надеялся, что Овечкин забьет в матче с «Ойлерз»

Защитник «Эдмонтона» Итан Бир после победы над «Вашингтоном» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал игру форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает официальный сайт лиги.

34-летний Овечкин оформил дубль в матче с «Ойлерз» и установил новый рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых играх

«Если говорить честно, то я, как защитник, надеялся, что Овечкин не забьет, — цитирует Бира пресс-служба НХЛ. — Но было приятно увидеть, что он действительно игрок экстра-класса. Впрочем, никто из нас особо не расстроился. Это ведь Овечкин, верно?»

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