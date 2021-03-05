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Защитник «Чикаго» Сибрук объявил о завершении карьеры

20:06
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Защитник «Чикаго» Брент Сибрук объявил о завершении карьеры после 15 сезонов в НХЛ.

«После нескольких операций, бесчисленных часов реабилитации и тренировок в попытках вернуться на лед, я не могу больше продолжать играть в хоккей», — приводит слова Сибрука сайт «Чикаго».

Всю карьеру 35-летний американец провел в «Чикаго». На счету Сибрука более 1100 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, 123 игры в плей-офф и 3 завоеванных Кубка Стэнли.

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