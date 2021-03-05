Крайдер, Дюбе и Экблад — звезды игрового дня в НХЛ
12:39
Стали известны итоги игрового дня в НХЛ.
Третьей звездой стал защитник «Флориды» Аарон Экблад с 4 (2+2) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:4).
Вторая звезда — форвард «Калгари» Диллон Дюбе, забивший три шайбы в ворота «Оттавы» (7:3). Это первый хет-трик 22-летнего игрока в лиге.
Первая звезда присуждена форварду «Рейнджерс» Крису Крайдеру с хет-триком в ворота «Нью-Джерси». Нападающий стал вторым игроком в истории клуба, кому удалось забить 3 и более голов в двух гостевых встречах подряд.
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