Стали известны итоги игрового дня в НХЛ.

Третьей звездой стал защитник «Флориды» Аарон Экблад с 4 (2+2) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:4).

Вторая звезда — форвард «Калгари» Диллон Дюбе, забивший три шайбы в ворота «Оттавы» (7:3). Это первый хет-трик 22-летнего игрока в лиге.

Первая звезда присуждена форварду «Рейнджерс» Крису Крайдеру с хет-триком в ворота «Нью-Джерси». Нападающий стал вторым игроком в истории клуба, кому удалось забить 3 и более голов в двух гостевых встречах подряд.