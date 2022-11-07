Защитник «Анахайма» Шаттенкирк рукой спас команду от гола в матче с «Флоридой»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Флоридой».

В одной из атак «Пантерз» вратарь «Дакс» Джон Гибсон оказался обыгран и лежал на льду, поэтому бросок по воротам отразил защитник Кевин Шаттенкирк, который остановил шайбу рукой.