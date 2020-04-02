Заразившиеся коронавирусом хоккеисты «Колорадо» идут на поправку

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг сообщил, что его партнеры по команде, зараженные коронавирусом, идут на поправку. Известно, что два хоккеиста команды заражены, клуб не раскрывает их имен.

— Мы не сразу узнали, что у двоих наших ребят обнаружили вирус. Я с ними поговорил и могу сказать, что они поправляются, — приводит официальный сайт НХЛ слова Ландескуга. — Наши хоккеисты не виделись с последней игры 11 марта (против «Нью-Йорк Рейнджерс»). У нас дома к этому отнеслись очень ответственно. Когда все крупнейшие спортивные лиги прервали сезон (НХЛ взяла паузу 12 марта), мы поняли, что все очень серьезно. Мы остались в Денвере на пять дней, ни с кем не встречались. Когда лига объявила о паузе, никто не знал, насколько все будет серьезно. Каждый сам должен был решать, самоизолироваться ему или нет. Неженатым ребятам сейчас тяжело, они остались одни, им нечем заняться. Но я рад, что у всех все хорошо, надеюсь, что в Денвере все здоровы. Если мы будем соблюдать меры предосторожности, нам удастся остановить эпидемию и вернуться на лед. Обычно, когда мир или страна переживает тяжелые времена, когда что-то происходит, будь то природная катастрофа или что-то еще, спортсмены помогают людям отвлечься, забыть на пару часов о проблемах, дают им шанс поболеть за любимую команду. Сейчас ситуация другая, но я очень надеюсь, что все остаются оптимистами и верят, что мы скоро вернемся на лед.

Напомним, что за «Колорадо» выступает несколько российских игроков: Валерий Ничушкин, Владислав Наместников, Никита Задоров и Владислав Каменев.