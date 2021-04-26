Замула дебютирует в НХЛ в матче с «Нью-Джерси»

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула дебютирует в НХЛ. Он попал в состав на матч регулярного чемпионата против «Нью-Джерси», сообщает Twitter фарм-клуба «Летчиков».

The Flyers have confirmed that Egor Zamula will make his NHL debut tomorrow night.

Big Congrats, Z!!



(photos courtesy Zack Hill and Flyers) pic.twitter.com/14cvu7Waks — LehighValleyPhantoms (@LVPhantoms) April 26, 2021

Замула в этом сезоне выступал в АХЛ, где сделал 5 голевых переда в 17 матчах.