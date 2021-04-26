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Замула дебютирует в НХЛ в матче с «Нью-Джерси»

20:35
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Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула дебютирует в НХЛ. Он попал в состав на матч регулярного чемпионата против «Нью-Джерси», сообщает Twitter фарм-клуба «Летчиков».

Замула в этом сезоне выступал в АХЛ, где сделал 5 голевых переда в 17 матчах.

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