Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Первой звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло. Он побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в регулярных чемпионатах.

Второй звездой стал голкипер «Миннесоты» Кэм Тэлбот. Он выиграл все три матча, пропуская в среднем 1,67 шайбы за встречу.

Третьей звездой назван форвард «Флориды» Джонатан Юбердо. На его счету 7 (1+6) очков в четырех играх.