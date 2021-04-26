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Марло — первая звезда недели в НХЛ

20:08
Патрик Марло. Фото ХК «Сан-Хосе».
Патрик Марло. Фото ХК «Сан-Хосе».
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Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Первой звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло. Он побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в регулярных чемпионатах.

Второй звездой стал голкипер «Миннесоты» Кэм Тэлбот. Он выиграл все три матча, пропуская в среднем 1,67 шайбы за встречу.

Третьей звездой назван форвард «Флориды» Джонатан Юбердо. На его счету 7 (1+6) очков в четырех играх.

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