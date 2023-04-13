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Сегодня, 10:08

Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ

Мария Гусева
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Никита Задоров.
Фото USA Today Sports

Защитник «Калгари» Никита Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (3:1) россиянин сделал хет-трик. 27-летний хоккеист впервые в карьере забросил три шайбы в одном матче. На счету Задорова 21 (14+7) очко в 82 матчах сезона.

Первой звездой дня стал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, сделавший дубль в матче против «Монреаля» (4:2).

Второй звездой дня признан форвард «Далласа» Уайатт Джонстон, который отметился двумя голами в матче против «Сент-Луиса» (5:2).

Брок Нельсон
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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Задоров вторым защитником в истории «Калгари», оформившим натуральный хет-трик

Главный тренер «Калгари» Саттер: «Задоров — русская ракета. Он отложил хет-трик на последний матч сезона, хотя должен бы сделать это в октябре»
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 81 31 50 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 46 35 106
2 Колорадо 80 49 31 105
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 81 37 44 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 81 22 59 60
8 Анахайм 81 23 58 58
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13.04 02:00
Айлендерс – Монреаль
 4 : 2
13.04 02:30
Сент-Луис – Даллас
 2 : 5
13.04 05:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 1
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 152
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 60
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Микко Рантанен

Колорадо

 80 54
И КН
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Линус Ульмарк

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