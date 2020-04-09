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«Зацепила!» Сын Овечкина станцевал под песню Артура Пирожкова

9 апреля 2020, 23:45
Александр Овечкин с семьей. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин с семьей. Фото USA Today Sports
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Сергей Овечкин, сын форварда «Вашингтона» Александра Овечкина станцевал под песню Артура Пирожкова «Зацепила». Видео в своем Instagram опубликовала супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

Известный портал Russian Machine Never Breaks сравнил танец Овечкина-младшего с движениями его отца в раздевалке. В августе мальчику исполнится два года.

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей за «Вашингтон» и набрал 67 (48+19) очков.

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