Юров занял 6-е место в обновленном рейтинге проспектов драфта НХЛ-2022 от The Athletic

Интернет-портал The Athletic представил обновленный рейтинг молодых хоккеистов, которые могут быть выбраны на драфте НХЛ 2022 года.

Возглавляет это рейтинг канадский нападающий Шейн Райт. Российский форвард Данила Юров занимает шестую строчку. Еще один россиянин — Иван Мирошниченко — расположился на 11-м месте.

Рейтинг драфта НХЛ-2022

The Athletic

1. Шейн Райт (Канада) — нападающий

2. Мэттью Савой (Канада) — нападающий

3. Шимон Немец (Словакия) — защитник

4. Логан Кули (США) — нападающий

5. Брэл Ламберт (Финляндия) — нападающий

6. Данила Юров (Россия) — нападающий

7. Йоаким Кемелль (Финляндия) — нападающий

8. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий

9. Давид Йиричек (Чехия) — защитник

10. Фрэнк Назар (США) — нападающий

11. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий...

25. Павел Минтюков (Россия) — защитник

36. Александр Перевалов (Россия) — нападающий

46. Глеб Трикозов (Россия) — нападающий