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Сегодня, 18:58

Юров занял 6-е место в обновленном рейтинге проспектов драфта НХЛ-2022 от The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
Данила Юров.
Фото ХК «Металлург».

Интернет-портал The Athletic представил обновленный рейтинг молодых хоккеистов, которые могут быть выбраны на драфте НХЛ 2022 года.

Возглавляет это рейтинг канадский нападающий Шейн Райт. Российский форвард Данила Юров занимает шестую строчку. Еще один россиянин — Иван Мирошниченко — расположился на 11-м месте.

Рейтинг драфта НХЛ-2022

The Athletic

1. Шейн Райт (Канада) — нападающий

2. Мэттью Савой (Канада) — нападающий

3. Шимон Немец (Словакия) — защитник

4. Логан Кули (США) — нападающий

5. Брэл Ламберт (Финляндия) — нападающий

6. Данила Юров (Россия) — нападающий

7. Йоаким Кемелль (Финляндия) — нападающий

8. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий

9. Давид Йиричек (Чехия) — защитник

10. Фрэнк Назар (США) — нападающий

11. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий...

25. Павел Минтюков (Россия) — защитник

36. Александр Перевалов (Россия) — нападающий

46. Глеб Трикозов (Россия) — нападающий

НХЛ
Иван Мирошниченко
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 49 30 19 68
2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 42 17 25 40
7 Нью-Джерси 49 17 32 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 45 30 15 63
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 45 17 28 38
7 Баффало 47 15 32 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 34 12 72
2 Миннесота 43 29 14 61
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 46 25 21 52
6 Виннипег 45 20 25 48
7 Чикаго 48 17 31 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 46 22 24 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
3.02
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18.02
19.02
20.02
15.02 04:00
Миннесота – Детройт
 - : -
15.02 05:00
Сиэтл – Торонто
 - : -
15.02 05:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
15.02 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 65
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 63
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 16 1.84
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 33 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 36 2.09
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