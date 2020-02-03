Яромир Ягр: «Не верил, что Овечкин продолжит так доминировать»

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр признался, что его удивляет та результативность, которую продолжает демонстрировать капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Неважно, каким хоккей был 10 лет назад, — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ. — Овечкин смог приспособиться к новым реалиям. Даже я был удивлен, как хорошо он смог это сделать. Не верил, что он продолжит так доминировать.

Был период времени, когда мне показалось, что он начал сбавлять, но потом случился какой-то поворот и он снова стал неудержим.

Для меня самое потрясающее, что Овечкин выигрывал «Морис Ришар Трофи» восемь раз. Просто невероятно. Не могу представить, что в ближайшем будущем кто-то повторит это достижение.