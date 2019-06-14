Вячеслав Быков: "Тарасенко - один из наиболее талантливых российских игроков последнего десятилетия"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что нападающий "Сент-Луиса"​ Владимир Тарасенко даже в неудачные предыдущие сезоны демонстрировал результативную игру. Вчера "Блюз" выиграл Кубок Стэнли.

– Это один из наиболее талантливых российских игроков последнего десятилетия – его потенциал был виден еще в тот момент, когда Россия выиграла золото молодежного чемпионата мира 2011 года с Тарасенко в составе, – цитируют "Известия" Быкова. – Надо отметить, что Владимир пережил очень неприятную травму плеча, после которой не так просто полностью восстановиться и снова начать показывать свой лучший хоккей. Но сила воли этого спортсмена позволила ему не просто стать одним из лидеров команды НХЛ, но и привести ее к главному трофею лиги.

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