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Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 12 августа

14:25
Брэйден Холтби и Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
Брэйден Холтби и Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
Старт первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

12 августа, среда

«Бостон» — «Каролина»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 18.00

«Вашингтон» — «Айлендерс»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

13 августа, четверг

«Колорадо» — «Аризона» (00.30)

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 00.30

«Филадельфия» — «Монреаль»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 03.00

«Сент-Луис» — «Ванкувер»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 05.30

«Тампа-Бэй» — «Коламбус»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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