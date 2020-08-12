Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 12 августа
14:25
Старт первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
12 августа, среда
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 18.00
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00
13 августа, четверг
«Колорадо» — «Аризона» (00.30)
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 00.30
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 03.00
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 05.30
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