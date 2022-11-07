Вратарь «Рейнджерс» сломал клюшку о свои ворота после победного гола «Детройта»

Вратарь «Рейнджерс» Ярослав Галак сломал клюшку о свои ворота после пропущенного гола от «Детройта» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Гол Доминика Кубалика, забитый в овертайме, стал победным в этой встрече.

После этого матча «Рейнджерс» с 15 очками занимают сельмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 16 очками — на четвертой строчке.