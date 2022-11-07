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Сегодня, 09:47

Овечкин рассказал, благодаря кому он играет в «Вашингтоне» уже 17 лет

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил значимость роли владельца клуба Теда Леонсиса в своем долгом пребывании в команде.

«Он сразу же открылся мне и моей семье. Великий человек. И забавный. Он дал мне много советов и очень помог мне в карьере, потому что были взлёты и падения. Он был большой частью моего психологического успеха на льду и вне его», — приводит слова Овечкина ESPN.

Форвард «Кэпиталз» 6 ноября в матче против «Аризоны» (2:3) забросил свою 787-ю шайбу и превзошел достижение Горди Хоу по голам за один клуб НХЛ.

37-летний Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Источник: https://www.espn.com/nhl/story/_/id/34925323/alex-ovechkin-breaking-gordie-howe-record-capitals-legacy
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Тед Леонсис
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Вратарь «Рейнджерс» сломал клюшку о свои ворота после победного гола «Детройта»
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 9 3 18
2 Каролина 12 8 4 17
3 Рейнджерс 13 6 7 15
4 Филадельфия 11 6 5 14
5 Айлендерс 12 7 5 14
6 Вашингтон 13 5 8 12
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 20
2 Детройт 12 7 5 16
3 Торонто 13 7 6 16
4 Тампа-Бэй 12 7 5 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 12 7 5 14
7 Монреаль 12 5 7 11
8 Оттава 11 4 7 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 12 5 7 11
7 Аризона 11 4 7 9
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 22
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Лос-Анджелес 14 7 7 15
4 Эдмонтон 12 7 5 14
5 Калгари 10 5 5 11
6 Ванкувер 12 3 9 9
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
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11.11
12.11
7.11 01:00
Каролина – Торонто
 1 : 3
7.11 01:00
Рейнджерс – Детройт
 2 : 3 ОТ
7.11 05:00
Анахайм – Флорида
 3 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 25
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 23
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 14 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 7 1.86
Картер Харт

Картер Харт

Филадельфия

 8 1.97
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